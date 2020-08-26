Украина

Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал о трансферных целях клуба.

Станислав Оганов сообщил в программе Футбол NEWS, что трансферная работа Зари не прекращается, и клуб ищет игроков, которые смогли бы усилить команду.

"Надеемся, за три недели международной паузы нам удастся усилить те позиции, которые в этом нуждаются, – сказал генеральный директор Зари. – Селекционная работа не останавливается и идет постоянно. Хочется усилиться такими футболистами, которые действительно помогут нам и в чемпионате Украины, и в Лиге Европы".

Нынешним летом Зарю пополнили Егор Назарина, Жуниньо, Денис Янаков, Максим Гречкин и Денис Фаворов.