Украина

Владимир Микитин и Сергей Руденко покинули Зарю U-21.

Старший тренер Владимир Микитин и его ассистент Сергей Руденко больше не работают с молодежной (U-21) командой Зари — сообщил официальный сайт луганского клуба.

Контракты специалистов с Зарей расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне команда Микитина и Руденко финишировала в молодежном первенстве на пятом месте, а нынешний чемпионат начала разгромом Десны на выезде.

Ранее сообщалось, что главный тренер первой команды Зари Виктор Скрипник признан лучшим в УПЛ в сезоне-2019/20.