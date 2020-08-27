Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим в УПЛ в сезоне-2019/20 — сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Под руководством Скрипника Заря завоевала "бронзу" и прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. До последнего мгновения чемпионата луганчане претендовали на второе место и участие в квалификации Лиги чемпионов.

По результатам опроса, проведенного УПЛ, Скрипник опередил тренера Шахтера Луиша Каштру и наставника Десны Александра Рябоконя.

Также были определены лучшие игроки чемпионата Украины минувшего сезона.