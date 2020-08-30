Украина

Испанец настроен на то, чтобы приносить пользу киевлянам.

Нападающий Фран Соль поделился мнением о последних результатах Динамо и рассказал о своей роли в команде.

"Я всегда готов помочь своей команде и быть там, где надо. Привык работать под давлением прессы и болельщиков, это обычная вещь для профессионального футбола. Чем раньше вы научитесь с этим жить, тем лучше.

У Динамо есть время переосмыслить то, что произошло и сделать правильные выводы. И хорошо, что мы можем это сделать после двух побед, а значит с отличным настроением. После перерыва нас ждет очень важный период, поэтому нужно хорошо подготовиться к предстоящим матчем.

У меня большой опыт. Я прошел путь от игрока, который не выходит на поле вообще, до главного лидера команды. Поэтому я принимаю любую роль в команде и работаю, чтобы помочь Динамо побеждать.

Когда я был моложе, то после каждого неудачного матча мог замкнуться в себе и пару дней ни с кем не общаться. Но затем я понял важную вещь, которая помогает в жизни: если ты забил гол, то не становишься суперзвездой в этот момент. Равно как не становишься плохим футболистом, если не реализовал свой момент в матче", – рассказал Соль в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Динамо рассматривает возможность расставания с Солем.