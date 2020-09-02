Исландец может вскоре прекратить сотрудничество с украинским клубом.
Арни Вильхамссон, ФК Колос
02 сентября 2020, 16:47
Нападающий Арни Вильхамссон может в ближайшее время покинуть Колос и перейти в другой клуб.
Как стало известно Football.ua, форвард отправился в Исландию и не заинтересован в продолжении сотрудничества с украинским клубом.
"Вильхамссон...у нас с ним состоялся серьезный разговор. Он захотел домой, мы отправили его в неоплачиваемый отпуск. Насколько долго? Не знаю. Но контракт у нас с ним действует, мы его не разрывали", – рассказал на пресс-конфереции президент клуба Андрей Засуха.
Позже главный тренер Руслан Костышин заявил, что Вильханссон не вернется в команду.
Вильхамссон присоединился к Колосу в ноябре прошлого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "хлеборобов", отличившись пятью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Колос объявил о подписании нападающего Евгения Селезнева.