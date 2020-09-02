Украина

Исландец может вскоре прекратить сотрудничество с украинским клубом.

Нападающий Арни Вильхамссон может в ближайшее время покинуть Колос и перейти в другой клуб.

Как стало известно Football.ua, форвард отправился в Исландию и не заинтересован в продолжении сотрудничества с украинским клубом.

"Вильхамссон...у нас с ним состоялся серьезный разговор. Он захотел домой, мы отправили его в неоплачиваемый отпуск. Насколько долго? Не знаю. Но контракт у нас с ним действует, мы его не разрывали", – рассказал на пресс-конфереции президент клуба Андрей Засуха.

Позже главный тренер Руслан Костышин заявил, что Вильханссон не вернется в команду.

Вильхамссон присоединился к Колосу в ноябре прошлого года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "хлеборобов", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Колос объявил о подписании нападающего Евгения Селезнева.