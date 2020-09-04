Украина

Нападающий молодежной команды дал комментарий перед играми против Дании и Финляндии.

Даниил Сикан отметил, что молодежная сборная Украины собирается до конца бороться за выход на чемпионат Европы.

"Команда настроена по-боевому. Очень хотим привезти максимум из Дании и Финляндии.

На чем делал акцент Руслан Ротань? На том, что команда должна стараться играть в свой футбол. Не просто бить вперед мяч, а пытаться его контролировать. Молодежная сборная Украины хочет действовать первым номером. Руслан Петрович нам все рассказывает, показывает, мы проводим много теоретических занятий. И если что-то непонятно, наставника можно подойти и спросить, он всегда в контакте с футболистами.

Надеемся ли еще выйти на Евро? Шанс у нас есть, даже когда мы находимся в таком сложном положении. Опять же, команда стремится доказать, что неудачный старт в отборочном турнире был нелепой случайностью. Мы будем бороться до конца, иначе зачем вообще куда-то ехать (улыбается).

Чтобы претендовать на путевку на Евро, в шести оставшихся матчах, нам нужно только побеждать, иначе турнирная борьба за высокие места может для нас закончиться", — приводит слова Сикана официальный сайт УАФ.

Матч Дания (U-21) — Украина (U-21) состоится в пятницу, 4 сентября, в Ольборге. Начало в 19:00 по киевскому времени.