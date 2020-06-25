Украина

Форвард Шахтера высказался о следующем матче против Зари.

Шахтер, досрочно ставший чемпионом Украины сезона-2019/20, встретится с Зарей в поединке 28-го тура украинской Премьер-лиги. Нападающий "горняков" Даниил Сикан поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, выразив надежду получить игровое время в оставшихся матчах первенства.

"Готовимся к Заре в отличном настроении. Думаю, Луиш Каштру в оставшихся матчах проведет ротацию состава и позволит молодым игрокам проявить себя".

"Я жду своего шанса, отдаю все силы на каждой тренировке. Несмотря на то, что задачу по чемпионству мы выполнили, нужно побеждать в оставшихся поединках", — приводит слова 19-летнего украинца официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Заря состоится в субботу, 27 июня, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.