Украина

Львовяне усилили линию полузащиты во время паузы на игры сборных.

Львов подписал контракт с полузащитником Игорем Кошманом, сообщает официальный сайт клуба.

Пресс-служба отметила, что 25-летний украинец провел с командой все летние тренировочные сборы и только сейчас оформил переход.

Последним местом работы Кошмана был грузинский Шевардени. За Львов он будет играть под девятым номером.

Напомним, что ранее львовяне подписали контракт с французским защитником.