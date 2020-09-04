Львовяне усилили линию полузащиты во время паузы на игры сборных.
Игорь Кошман, фото Львов
04 сентября 2020, 23:19
Львов подписал контракт с полузащитником Игорем Кошманом, сообщает официальный сайт клуба.
Пресс-служба отметила, что 25-летний украинец провел с командой все летние тренировочные сборы и только сейчас оформил переход.
Последним местом работы Кошмана был грузинский Шевардени. За Львов он будет играть под девятым номером.
Напомним, что ранее львовяне подписали контракт с французским защитником.