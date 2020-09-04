Украина

Новичок Премьер-лиги определился с домашней ареной в чемпионате Украины.

Рух будет принимать своих соперников по первенству Премьер-лиге на Арене Львов — сообщил официальный сайт клуба.

Первый домашний матч в УПЛ новичок элитного дивизиона проведет в субботу, 12 сентября, против Шахтера. Начало матча в 19:30.

При этом сообщается, что болельщики "желто-черных" смогут поддержать свою любимую команду на стадионе.

В первом туре Рух потерпел разгромное поражение от Ворсклы на выезде, а Шахтер в матче с тремя пенальти одолел Колос.