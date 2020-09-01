Украина

Львовский клуб готовится к возобновлению чемпионата Украины.

Главный тренер ПФК Львов Георгий Цецадзе рассказал о подготовке своей команды к возобновлению сезона в украинской Премьер-лиге, потенциальных усилениях в текущее трансферное окно и задачах, которые ставятся перед его подопечными на эту кампанию.

"У моего тренерского штаба такова специфика предсезонной подготовки, что контрольные встречи проводим в конце заключительного этапа сборов. Те спарринги, которые были во время первого периода подготовки, имели отдельную цель. Там мы просматривали потенциальных новичков. Это не были матчи, целью которых было показать какой-то результат или рисунок игры. Это был так называемый втягивающий процесс с целью получения физического тонуса, а также просмотр новых футболистов".

"Мы продолжаем селекционную работу. Нельзя сейчас говорить, что команда полностью укомплектована. Есть несколько вариантов, мы ожидаем еще новых исполнителей. Именно поэтому, в первую официальной игры подойдем в оптимальном составе и форме".

"Сейчас мы создали совершенно новую команду, новый коллектив. По сути, начинаем все с чистого листа. Пришли новые футболисты. Конечно, нужно время, чтобы они все сыгрались. О конкретных задачах пока говорить не буду, так как сейчас их нам еще не озвучили. Скажу точно одно: на все игры, независимо от того против кого играть, мы будем выходить с целью побеждать. Постепенно будем видеть, как оно будет все воплощаться на поле, какие удастся демонстрировать результаты, как футболисты себя покажут.

"Повторюсь, что мы создали новую команду. К счастью, у нас есть таких исполнители, которые выступают за национальные сборные на международном уровне. Это действительно важно, дополнительный багаж опыта. Еще должны усилиться несколькими такими же высококачественными игроками. Именно поэтому будем стараться сыграть как можно лучше в каждой встрече".

"Если же говорить о глобальных задачах, то в своих предыдущих командах я нигде не видел такого подхода к стратегии и развитию клуба как у нашего руководства. Оно постепенно и скрупулезно подходит к этому вопросу. Главное то, что вектор развития нашего клуба будет современным, по примеру европейских клубов. Это касается как игры, так и менеджмента. Думаю, все будет хорошо".

"С момента моего прихода в команду прошло уже более двух месяцев. С каждым днем ​​я вижу прогресс не только в игровых ситуациях, но и в клубе в целом. Это действительно радует. Надеюсь, все продолжится в том же духе и дойдет до того, что ПФК Львов в Украине будет считаться одним из лучших", — приводит слова Цецадзе официальный сайт ПФК Львов.

Напомним, что в текущее трансферное окно ПФК Львов заключил контракты с хорватским защитником Максом Челичем, эстонским хавбеком Микелем Айнсалу, защитником сборной Люксембурга Энесом Махмутовичем, а также украинским голкипером Сергеем Литовченко.