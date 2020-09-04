Украина

В субботу, 5 сентября, представители Украины в еврокубках проведут контрольный спарринг.

Во время международной паузы, связанной с матчами национальных сборных в Лиге наций, Динамо и Колос, готовящиеся к старту в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно, сыграют между собой — сообщил официальный сайт вице-чемпиона Украины.

Встреча запланирована на субботу, 5 сентября, на учебно-тренировочной базе обладателя Кубка и Суперкубка Украины.

Свой ближайший официальный матч Динамо проведет 11 сентября против Десны в чемпионате Украины, а 15 сентября в Лиге чемпионов примет АЗ.

Колос 12 сентября сыграет в УПЛ с ФК Львов, а 17 сентября дебютируют в Лиге Европы выездным поединком против Ариса.