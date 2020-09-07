Украина

Нападающий Зари дал комментарий после игры с Александрией.

Заря разгромно обыграла Александрию со счетом 4:0. Один из голов на свой счет записал Владислав Кабаев. Нападающий считает, что забивать голы — его работа.

"Победа всегда приносит позитивные эмоции. Настроение хорошее – готовимся к официальному матчу с Мариуполем. В команде всё отлично. Нарабатываем новые действия и не забываем старые. Забивать голы – моя задача. Всё отлично. Ни на что не жалуюсь. Проблем не имеем. Работаем.



Мы прошли хорошие сборы. Сейчас стабильный цикл – недельная подготовка. Будем готовиться так, как и обычно, ко всем соперникам одинаково ответственно", — приводит слова Кабаева официальный сайт луганчан.

Напомним, что Егор Назарина после матча заявил, что итоговый счет — отражение настроя команды.