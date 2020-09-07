Украина

Полузащитник луганчан прокомментировал товарищеский поединок.

Заря в товарищеском поединке разгромила Александрию со счетом 4:0. Егор Назарина считает, что команда хорошо настроилась на игру и получила соответствующий результат.

"Всегда приятно побеждать, особенно после не очень удачного матча с Десной. Две победы в товарищеских матчах – позитивный результат. Я считаю, что это важно для коллектива. Сейчас с хорошим настроением будем готовиться к официальному матчу с Мариуполем.



Я думаю, что со стороны видно – команда хорошо подготовилась к матчу. Было большое желание победить у всего коллектива. Все серьёзно отнеслись к матчу, поэтому и результат виден.



Освоился в новом коллективе? Да, всё отлично. Ребята все очень хорошие, дружелюбные, всегда помогут и подскажут, поэтому тут нельзя не освоиться. С адаптацией проблем нет", — приводит слова Назарины официальный сайт луганчан.

Отметим, что одним из голов отметился Александр Гладкий, который лишь недавно подписал контракт с клубом.