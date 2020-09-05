Контрольный поединок между Зарей и Александрией завершился крупной победой луганской команды.
Фото ФК Заря
05 сентября 2020, 19:33
Заря и Александрия провели товарищеский матч во время международной паузы, который закончился со счетом 4:0 в пользу бронзового призера чемпионата Украины — сообщил официальный сайт луганчан.
Матч проходил в Запорожье на стадионе Торпедо.
Заря — Александрия 4:0
Голы: Гладкий, 17, Громов, 25, Кабаев, 32, Юрченко, 74.
Заря: Шевченко (Василь, 46), Фаворов (Агапов, 80), Вернидуб (Чайковский, 75), Цвек (Поддубный, 82), Гречкин (Жуниньо, 61), Иванисеня, Юрченко (Демченко, 80), Назарина, Кабаев (Белоцерковец, 75), Гладкий (Перович, 46), Громов (Янаков, 46).
Александрия: Панькив (Рудык, 36), Пашаев, Мельник, Гордиенко, Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Банада, Третьяков, Мышенко, Безбородько.