Украина

Внештатный корреспондент Football.ua Александр Шевченко пообщался с украинским наставником солигорского Шахтера Романом Григорчуком.

Напомним, что 5 сентября Шахтер объявил о назначении Григорчука. В Солигорске Григорчук заменил другого украинского тренера Юрия Вернидуба, покинувшего клуб 31 августа "в связи с семейными обстоятельствами".

За восемь туров до окончания чемпионата Беларуси, Шахтер занимает первую строчку турнирной таблицы, имея равное количество очков с БАТЭ, но опережая борисовчан по результатам личных встреч.

- Роман Иосифович, поздравляем с назначением! Как прошли переговоры, долго ли вы думали над предложением?

- Все произошло очень быстро. В течении полутора дней решение уже было принято. Я пообщался с руководством клуба — амбиции есть, люди очень много уже сделали для футбола — инфраструктура, условия. Также есть большие планы и на будущее. Руководство хочет добиваться высоких результатов. Я увидел серьезную заинтересованность в моих услугах, потому мы быстро договорились обо всем, и я здесь. Я в клубе только три дня, но кажется, что намного дольше. Уже с головой окунулся в работу.

- Во время переговоров, вы обсуждали вопрос усиления под еврокубки?

- Пока загадывать не нужно, сейчас все наши усилия, мысли и действия направлены на то, чтобы постараться выиграть чемпионат. Это главная цель. Нужно ее достичь и потом будем думать, какие делать шаги для дальнейшего развития.

- Успели ли познакомиться с командой? Многих ли футболистов знали ранее?

- Я видел игру многих футболистов, но лично ни с кем из ребят раньше не работал. Здесь работает спортивный директор Александр Рехвиашвили. В бытность футболистом, он играл у меня в Вентспилсе и был важной фигурой в моей команде. Потому, приятно снова с ним встретиться и работать в новом качестве.

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- У вас есть успешный опыт противостояний с БАТЭ (в 2009 году в Третьем квалификационном раунде ЛЧ Вентспилс Григорчука обыграл БАТЭ по правилу гостевого гола (1:0 дома, 1:2 на выезде); в 2019 году, Астана, под руководством Григорчука, одолела БАТЭ в плей-офф Лиги Европы (3:0 дома, 2:0 на выезде, — А.Ш.). Как вам запомнились те поединки?

- Оба раза это были решающие поединки для нас. По итогам тех матчей и с Вентспилсом, и с Астаной мы завоевали выход в группу Лиги Европы. Это было важнейшее событие. И дважды все завершилось успешно для моих команд, так что я вспоминаю те матчи исключительно с позитивом (улыбается).