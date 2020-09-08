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Александр Шевченко проанализировал, с чем столкнется украинский специалист в новой команде.

Последний день лета взбудоражил футбольную общественность Украины и Беларуси весьма неожиданной новостью – Юрий Вернидуб покинул солигорский Шахтёр. За несколько дней до этого, его команда неожиданно вылетела из Лиги Европы от скромного молдавского Сфынтул Георге, однако это наверняка не могло быть причиной увольнения. Шахтёр при Вернидубе занимал первую строчку в чемпионате Беларуси, реально претендуя на первое за 15 лет чемпионство. В своей команде украинский наставник создал лучшую оборону чемпионата и, казалось бы, имел всё, для долгой и успешной работы в клубе. Однако, не сложилось. Официальная причина увольнения – по семейным обстоятельствам.

Менее чем через неделю, Шахтёр объявил о назначении другого украинского наставника – Романа Григорчука. Карьеры Вернидуба и Григорчука пересекаются далеко не впервые – ещё в конце восьмидесятых они вместе играли в ивано-франковском Прикарпатье; в 2009 году вместе работали в запорожском Металлурге; когда Григорчук возглавлял Габалу, сын Юрия Вернидуба, Виталий, три года отыграл в Азербайджане под руководством Романа Иосифовича; а когда Григорчук завершал свою работу в Астане, Вернидуба сватали на его место (к слову, слухи о назначении Вернидуба в Астану сейчас вновь активно распространяются в беларуских и казахстанских СМИ). Так что нельзя исключать, что перед подписанием контакта Григорчук советовался с Вернидубом или даже того, что именно Юрий Николаевич рекомендовал руководству Шахтёра Романа Иосифовича. Тем более, что в прощальном интервью клубной пресс-службе, Вернидуб весьма положительно высказывался о Григорчуке.

Роман Григорчук находился без работы на протяжении девяти месяцев, после ухода из Астаны. Период работы украинского тренера в Казахстане в болельщицкой среде часто называют неудачным, но это впечатление обусловлено скорее предыдущими успехами Романа Иосифовича. В Вентспилсе, Черноморце и Габале Григорчук добивался наибольших еврокубковых успехов в истории каждого из этих клубов и выводил свои команды на новый уровень. Подобного болельщики ждали и в Астане – поэтому выход в группу Лиги Европы и очередное завоевание золотых медалей было воспринято чуть ли не как провал. Тем не менее, период в Казахстане имел и свои плюсы. Кроме завоевания четвёртого в карьере чемпионства, Григорчук стал первым украинским тренером, обыгравшим Манчестер Юнайтед.

Чем Романа Иосифовича привлёк солигорский Шахтёр? Во время творческого отпуска тренер не единожды заявлял, что его заинтересует предложение от команды, имеющей амбиции выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Григорчук – опытный еврокубковый боец, на протяжении более чем двадцати лет почти ежегодно выступавший со своими командами в тех или иных турнирах. Красноречивым является факт, что Григорчук выступал в еврокубках со всеми своими командами в тренерской карьере, кроме запорожского Металлурга, в котором тренер работал меньше года. Поэтому неудивительно, что теперь Роману Иосифовичу интересны не просто выступления в еврокубках, а выступления на действительно наивысшем уровне. И при наилучших раскладах, эта цель досягаема уже в следующем году. Для этого Григорчуку нужно завершить дело Вернидуба и привести Шахтёр к первому за пятнадцать лет чемпионству.

Времени на раскачку у Романа Иосифовича нет – 5 сентября было объявлено о назначении, а 12-го уже состоится первый матч Григорчука в новом клубе. Более того — сейчас каждая игра солигорского клуба сродни финалу. До конца чемпионата Беларуси остаётся восемь туров и на данный момент тройка лидеров выглядит так:

Шахтёр (С) 22 38-13 43 БАТЭ 22 44-21 43 Неман 22 28-20 38

Лидерство Шахтёра условно — по регламенту, в случае равенства очков, выше команда, имеющая преимущество по результатам личных встреч. В первом круге Шахтёр в Борисове сыграл с БАТЭ вничью 2:2. Однако решающий матч, который вероятно станет настоящим "финалом сезона", состоится в 28 туре, когда Шахтёру предстоит принять БАТЭ дома. В целом, расписание матчей лидеров в оставшейся части сезона выглядит так:

Шахтёр (Солигорск) Тур БАТЭ Витебск, д. 23 Смолевичи, д. Славия-Мозырь, г. 24 Слуцк, г. Белшина, г. 25 Динамо (Брест), д. Динамо (Минск), д. 26 Ислочь, г. Энергентик-БГУ, г. 27 Витебск, д. БАТЭ, д. 28 Шахтёр (Солигорск), г. Рух, г 29 Белшина, д. Минск, д 30 Динамо (Минск), г.

Формально, календарь сложнее у БАТЭ – кроме традиционно сильных динамовцев из Минска и Бреста, борисовчанам предстоит сыграть с крепкой Ислочью, претендующей на место в еврокубках. Кроме того, 17 сентября (между 23 и 24 туром) БАТЭ сыграет в Лиге Европы с софийским ЦСКА. Подопечные Григорчука же, могут сконцентрироваться исключительно на играх чемпионата.

В составе Шахтёра нет ярко выраженных звёзд, но есть несколько весьма примечательных фамилий. Ворота солигорского клуба защищает капитан команды Александр Гутор – основной голкипер сборной Беларуси, шестикратный чемпион страны — в составе БАТЭ (пять раз) и брестского Динамо (однажды, в прошлом сезоне). В 2017 году Гутор был приглашён соотечественником Олегом Дулубом в одесский Черноморец, в котором весьма неплохо отыграл полгода.

В защите можно отметить опытного Сергея Политевича, также игрока национальной сборной Беларуси, много лет карьеры отдавшего Динамо (Минск), после чего успешно выступавшего в Турции и Казахстане.

Наиболее громким трансфером Шахтёра этого лета стало приобретение Никиты Корзуна – экс-игрока киевского Динамо, который два последних года провёл в арендах. Для 25-летнего хавбека переход в Шахтёр может стать хорошей возможностью перезапуска карьеры, после неудачного периода в Киеве.

В нападении у Шахтёра играет 31-летний воспитанник Аякса, австриец Дарко Бодул, в своё время весьма неплохо игравший за Штурм, Оденсе, Данди Юнайтед, Амкар и другие клубы. Кроме того, в июле солигорский клуб арендовал у Пахтакора лидера бомбардирской гонки чемпионата Беларуси, узбека Джасурбека Яхшибоева, который первую половину сезона провёл в аренде Энергетике-БГУ. 23-летний узбек сразу же стал оправдывать надежды, забив три мяча в первых трёх поединках за Шахтёр.

Как показывает практика, этому составу вполне по силам реально претендовать на золотые медали чемпионата Беларуси. Однако для серьёзных успехов в еврокубках потребуется усиление и Григорчук наверняка это понимает. Впрочем, на данный момент, это второстепенный вопрос. Сейчас главное – восемь матчей, оставшихся до конца чемпионата. Восемь "финалов", по итогам которых решится, будет ли шанс у Григорчука побороться за группу Лиги Чемпионов уже через год. Ставки очень высоки. Впрочем, как любит говорить сам Роман Иосифович – нет понятия "сложно", есть понятие "интересно". И задачи, стоящие ныне перед тренером и правда, невероятно интересны.