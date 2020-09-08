Украина

Камерунский защитник продолжит карьеру в Латвии.

Мариуполь официально объявил о договоренности с латвийской Валмиерой о трансфере центрального защитника Джойскима Давы. Стоимость сделки не разглашается.

Футболист сборной Камеруна присоединился к Мариуполю в феврале 2018 года. За это время Джойским наиграл 47 матчей за азовцев в чемпионате и Кубке Украины, а также квалификации Лиги Европы.

Также сегодня Мариуполь объявил о подписании Вячеслава Велева. Экс-игрок Черноморца в основном действует на левом фланге обороны, но также способен сыграть и в центре защиты.