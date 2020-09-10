Украина

"Олимпийцы" усилились опытным центрбеком.

Защитник Ризван Аблитаров перешел в Олимпик, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Украинский центрбек с крымско-татарскими корнями поставил подпись под годичным контрактом с "олимпийцами". В составе новой команды футболист будет выступать под 5-м номером.

Последним клубом в карьере 31-летнего Аблитарова был казахстанский Кайсар, в котором он находился с января этого года, но не провел ни одного поединка.

Ранее сообщалось, что Олимпик объявил о подписании полузащитника Руслана Бабенко.