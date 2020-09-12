Украина

Полузащитник киевлян прокомментировал игру против "северян".

Динамо в поединке второго тура чемпионата Украины в "сухом" матче поделило очки с Десной.

Беньямин Вербич рассказал, чего не хватило его команде для победного результата.

"Мы создавали моменты, даже три раза попадали в штангу и перекладину. Но сегодня не вышло забить. В матче с Шахтером мы реализовали три момента из трех, а сегодня, возможно, не хватило спокойствия в завершении атак. Но будем стараться и дальше.

Мы знаем, что в Премьер-лиге большинство команд будет играть так, как Десна. Будем изучать соперников, стараться найти их ошибки.

В первом тайме Десна играла через длинные передачи. Мы к этому готовились и хорошо владели мячом всю игру. Просто не пошло завершение атаки, нужно было создавать еще больше моментов, больше атаковать с флангов. А мы играли больше через середину", — приводит слова Вербича официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступен обзор поединка Динамо — Десна.