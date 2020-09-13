Киевляне продолжают нести кадровые потери.
фото Динамо
13 сентября 2020, 09:59
Динамо по-прежнему не может рассчитывать на большое количество футболистов по различным причинам.
Так, защитник Александр Тымчик, который получил повреждение в игре с Десной, травмировал приводящую мышцу. О серьезности травмы станет известно после МРТ, сообщает официальный сайт Динамо.
Денис Попов, в свою очередь, заболел ангиной. Защитник проходит лечение в клинике Борис и пропустит 10-14 дней.
Напомним, что Мирча Луческу остался доволен дебютом Забарного, который вышел на поле вместо Тымчика в игре с Десной.