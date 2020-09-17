"Северяне" усилились линию обороны фланговым защитником.
фото Десна
17 сентября 2020, 18:59
Десна заключила контракт с защитником Павлом Полегенько, сообщает официальный Telegram-аккаунт клуба.
Футболист будет выступать под третьим номером.
В прошлом сезоне Павел Полегенько провел за Маруиполь 22 поединка, в которых отметился одним голом и шесть результативными передачами.
Напомним, что в это трансферное окно Десна отпустила своего многолетнего капитана Дениса Фаворова, который выступал на позиции правого защитника.