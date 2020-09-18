Главный тренер доверил место в старте бразильскому защитнику.
Дуглас
18 сентября 2020, 18:12
Днепр-1 примет Мариуполь на своем поле в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины. Дмитрий Михайленко с первых минут выпустил Дугласа.
Днепр-1: Сарнавский — Логинов, Дуглас, Сваток — Тейлор, Кравченко, Ди Франко, Дубинчак — Хобленко, Довбик, Цуриков
Запасные: Юрчук, Сафронов, Адамюк, Булеца, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк — Чех, Бондаренко — Топалов, Мишнев, Горбунов — Кулаков
Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Велев, Тищенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Сикан
Матч Днепр-1 — Мариуполь начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.