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Наставник лондонцев прокомментировал предстоящую встречу с "красными".

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своими ожиданиями от матча с Ливерпулем во 2-м туре английской Премьер-лиги.

"Этот матч еще ни о чем не говорит. Это всего лишь второй матч сезона, и во время встречи с Брайтоном из-за карантина и перерыва на сборные мы были близки к уровню предсезонной подготовки, если говорить о физической форме.

Мы встречаемся с лучшей командой страны по результатам прошлого сезона. Нам нравится непростая задача сыграть с ними на равных. В прошлом году они были выдающейся командой, и в каждом матче с ними мы составляли им достойную конкуренцию. Они тоже дадут нам бой, и нам придется поднимать планку и стараться сократить отставание от них. Это та непростая задача, которая перед нами стоит.

Когда я был игроком, я всегда чувствовал радостное возбуждение и адреналин во время такого поединка, и сейчас я испытываю то же самое, будучи тренером. Я знаю, что нам предстоит встреча с классной командой, мне придется тягаться с потрясающим тренером, и очень хочется все сделать хорошо", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Матч Челси – Ливерпуль состоится в Лондоне на Стэмфорд Бридж в воскресенье, 20 сентября, и начнется в 18:30 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.