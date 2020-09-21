Украина

Football.ua анализирует центральный матч 3-го тура чемпионата Украины, в котором Заря сыграла вничью с Шахтером.

Виктор Скрипник вернул в стартовый состав Виталия Вернидуба, вместо которого в прошлом туре играл Ловро Цвек. Слева в защите место Максима Гречкина занял Андрейс Цыганикс, а Дмитрия Хомченовского заменил Егор Назарина. Заря вышла в привычном сочетании 4-4-2 с ромбом в центре поля.

Луиш Каштру доверил место в воротах Анатолию Трубину. Португалец продолжает искать замену Исмаили на левом фланге защиты. В этот раз там вышел молодой Виктор Корниенко. В остальном, все привычно: тройку атакующих полузащитников составили Манор Соломон, Тайсон и Марлос, которые постоянно меняли позиции на поле. 4-2-3-1 от Луиша Каштру.



В прошлом сезоне структура высокого прессинга Зари с персональными ориентировками была крайне неудобна для Шахтера. Поэтому, наверное, главный вопрос перед матчем — сможет ли Заря в новом сочетании футболистов также успешно накрывать “горняков” у их же штрафной. Во время просмотра в прямом эфире, казалось, что все работает. Не идеально, но работает. Уже пересмотрев матч, можно больше сфокусироваться на детали.

Пример №1

Пример №2

Сколько раз вследствие высокого прессинга Заря отбирала мяч у Шахтера на подступах к штрафной площади?

Ноль. Шахтер лишь однажды из-за индивидуальной ошибки Додо потерял мяч у 16-метровой зоны. Как итог, Заря сравняла счет ударом Кочергина. Однако, вспоминая об этом эпизоде мы не говорим о слаженных командных действиях Зари, а, скорее, о своевременном подкате Кабаева.

Другое дело, что Луиш Каштру, зная о проблемах своей команды, похоже, просил комбинировать короткие розыгрыши от ворот с переходами из начальной фазы атаки в последующую через длинный пас. В таком случае Заря пыталась агрессивно накрывать соперника во второй трети. И вот здесь команда Виктора Скрипника выглядела очень здорово.

Высокое давление Зари не позволяло Шахтеру тщательно продумывать выход из начальной стадии атаки. Как итог, много передач вперед в борьбу, которую выигрывали подопечные Скрипника. В центральной зоне в позициях Назарины и Кочергина Заря превосходила Шахтер в плане отборов и подборов.

Шахтер тоже использовал прессинг. Эпизодически достаточно успешно. Именно первый гол “горняков” следствие слаженных командных действий. Внимание на стопкадры ниже.

В нескольких эпизодах триггером для запуска механизма прессинга Шахтера были передачи на Вернидуба. В данном моменте, который привел к голу, Мораес начинает свое движение в то время, пока мяч доходит к Виталию. Дальше все пошло по цепочке.

Соломон быстро накрывает Фаворова и защитник в одно касание ошибается с передачей.

Игроки Шахтера отобрали мяч на чужой половине, загнали соперника в его же штрафную и разыграли голевую комбинацию. Однако таких эпизодов было немного. Чаще “горняки” давали много пространства между линиями, куда проникали вертикальные передачи соперника.

“Мы были очень растянуты в первом тайме. Хотели прессинговать высоко — не получалось, потому что команда играла недостаточно компактно, было очень большое расстояние между линиями полузащиты и защиты. Заря отправляла туда своих двоих нападающих и таким образом вскрывала нашу оборону: мяч очень часто проходил как с подач, так и после пасов полузащитников”, — объяснял после матча Каштру.

Заря — великолепна в переходных фазах: контратаки, контрпрессинг. Шахтер же прекрасен в позиционном нападении. В отчетном матче был отрезок (примерно с 35-й минуты и до 60-й), когда Шахтер преодолевал прессинг соперника и заставлял Зарю позиционно обороняться. Показатель интенсивности прессинга Зари (PPDA) начал падать где-то с 30-й минуты. Если на старте матча Заря позволяла Шахтеру сделать около пяти передач за владение, то с 30-й минуты этот показатель упал до 8,5.

В моменты, когда Заря откатывалась назад низким блоком, команда Скрипника не успевала за перемещениями и индивидуальными действиями "горняков". Именно после таких атак Шахтер забил свой первый гол, о чем мы уже вспоминали, а также создал три опаснейших момента в концовке первых 45 минут:

- 39 минута: Алан Патрик собрал на себе нескольких игроков, но сумел отдать проникающий пас на Тайсона в глубь штрафной площади. Бразилец бил с носка, но мимо.

- 42 минута: Мораес скидывает на Патрика и тот с линии штрафной мощно бьет с правой ноги, Шевченко отражает удар.

- 42 минута: партнера вновь вывели Патрика на ударную позицию, бразилец пробивал уже с левой ноги, но попал в штангу.

Правда, из этих трех моментов WyScout лишь удар Тайсона оценил, как 0,29 (то есть, каждый третий подобный момент — это гол). Удары издали Патрика собрали в три раза меньше. Однако больше подобных моментов у "горняков" в этом матче не было. Шахтер выдал убойный отрезок с минуты 35 и до забитого второго гола. Далее команда Каштру еще по инерции атаковала и несколько раз переходила в финальную треть, заставляя Зарю позиционно обороняться, но без моментов.

Вместо итога. Заре повезло, что Шахтер не забил в свой лучший временной отрезок в этом матче. У команды Скрипника были проблемы, когда приходилось позиционно обороняться низким блоком. Здесь Шахтеру нет равных. Действительно не повезло.

Но. Мы снова констатируем, что у Шахтера есть проблемы с билд-аппом под давлением. Благо, тренерский штаб это понимает и пытается помочь своим футболистам, но о положительных моментах пока говорить рано.

Заря была хороша в прессинге минут 70. Дальше не хватило сил. Ну и отмечаем быстрый переход из начальных фаз в последующие с проникающими вертикальными передачами. Заря не уступила Шахтеру по количеству успешных (!) передач в последнюю треть, передач с продвижением, передач с продвижением, успешных вхождений в штрафную площадь. Не уступила и по ударам. WyScout считает, что команда Скрипника превзошла "горняков" по модели xG — 2,34 против 1,86. Однако держим в уме гол с пенальти, который потянул на 0,76. Поэтому и здесь, вычеркивая удар с пенальти, тоже равенство по созданным моментам.