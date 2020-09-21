Украина

Главный тренер Колоса похвалил нападающего своей команды.

Колос в третьем туре украинской Премьер-лиги обыграл Рух. Руслан Костышин оценил кондиции Евгения Селезнева, который скинул 5-6 килограммов за две недели.

"Игра Селезнева мне понравилась, он сделал голевой пас. Да, он не выглядит в своих лучших кондициях, но вы понимаете – Евгений очень быстро избавился от лишнего веса. Это и потеря сил. Очень трудно за две недели сбросить 5-6 килограммов и иметь силы".

"Он молодец, к нему нет никаких нареканий, для меня он сыграл очень качественно", — приводит слова Руслана Костышина официальный сайт Колоса.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Колос.