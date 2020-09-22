Украина

Александер Барбоса из Индепендьенте может оказаться в Украине.

Динамо проявляет интерес к центральному защитнику Индепендьенте Александеру Барбосе — сообщает Футбол 1/2/3 со ссылкой на La Visera.

Индепендьенте хочет получить за 25-летнего футболиста, приобретенного за 3,3 миллиона евро у Ривер Плейт в июле 2019 года, не менее 3 миллионов.

При этом аргентинский клуб настаивает именно на немедленном полноценном приобретении и уже отклонил предложения от нескольких клубов об аренде с последующим выкупом.

Барбоса ранее выступал за Ривер Плейт (5 матчей, 0 голов), Атлетико де Рафаэлу (11, 1), Дефенса и Хустисию (75, 7) и Индепендьенте (6, 0).