Украина

Хавбек поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о подготовке к перенесенному матчу 2-го тура УПЛ против Руха.

"Рух – команда с амбициями. Они очень радовались, когда вышли в Премьер-лигу. Перед нашим контрольным матчем они еще играли с Динамо. С нами, пока физически были готовы, хорошо смотрелись в обороне и выбегали в контратаки. Из новостей знаю, что они подписали для усиления двух легионеров. И клубы из Львова всегда отличаются характером, играют c первой до последней минуты. Мы настроены на серьезный бой, тем более что потеряли два очка. Ни в коем случае нельзя упускать свои шансы, нужно в каждом туре добывать победу, поэтому готовимся и настраиваемся максимально.

Играть через два дня на третий всегда тяжело. Каждый профессионал знает, как следить за своим состоянием, питанием, сном и восстановлением. Плюс в любом случае будет ротация, потому что футболистов в команде хватает и все должны быть готовы выйти на поле и внести свежую кровь в игру. В плане физических кондиций вопросов быть не должно", – рассказал Степаненко в интервью официальному сайту клуба.

Матч Рух – Шахтер состоится во Львове в среду, 23 сентября и начнется в 19:00.