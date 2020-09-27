Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и львовский Рух.
Михаил Мудрик, фото ФК Десна Чернигов
27 сентября 2020, 18:49
После тяжелой дебютной еврокубковой игры против немецкого Вольфсбурга (0:2), Александр Рябокононь не стал давать отдых большому числу исполнителей своей команды. Так, стартовый состав Десны был освежен выходом Дегтярева на острие и Мудрика на фланге полузащиты, а также появлением Ермакова в центре обороны.
Рух постарается превзойти достижение образца матча с Шахтером посреди недели (1:1), сыграв ровно в такой же комбинации исполнителей, что и несколькими днями ранее.
Десна: Паст — Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой — Мудрик, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Тотовицкий — Дегтярев.
Запасные: Литовка, Полегенько, Калитвинцев, Хлебас, Старенький, Будковский, Имереков, Западня, Шевцов.
Запасные: Мысак, Белый, Калюжный, Русин, Заставный, И. Бойчук, Б. Бойчук, Эрнест, Козловский.
Рух: Бандура — Копина, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер — Мысык, Кухарук, Мартынюк, Климчук — Кухаревич.
Матч Десна — Рух начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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