Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и львовский Рух.

После тяжелой дебютной еврокубковой игры против немецкого Вольфсбурга (0:2), Александр Рябокононь не стал давать отдых большому числу исполнителей своей команды. Так, стартовый состав Десны был освежен выходом Дегтярева на острие и Мудрика на фланге полузащиты, а также появлением Ермакова в центре обороны.

Рух постарается превзойти достижение образца матча с Шахтером посреди недели (1:1), сыграв ровно в такой же комбинации исполнителей, что и несколькими днями ранее.

Десна: Паст — Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой — Мудрик, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Тотовицкий — Дегтярев.

Запасные: Литовка, Полегенько, Калитвинцев, Хлебас, Старенький, Будковский, Имереков, Западня, Шевцов.



Рух: Бандура — Копина, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер — Мысык, Кухарук, Мартынюк, Климчук — Кухаревич.