Украина

Команды завершали поединок с тремя удалениями на оба состава, что позволило коллективу Игора Йовичевича впервые набрать очки при новом тренере (2:2).

Коллектив Юрия Максимова стал одним из главных открытий недавно стартовавшего сезона Украинской Премьер-лиги. К несчастью для поклонников полтавской Ворсклы, их команда уже успела допустить потерю очков неделей ранее, поэтому к пятому туру национального первенства подходила уже не в качестве единоличного лидера турнирной таблицы. В стартовом матче очередного украинского футбольного уик-энда полтавчанам предстояло в гостях противостоять еще не вышедшему из кризисной ситуации днепровскому Днепру-1.

Подопечные Игора Йовичевича стали одной из немногих команд, которой пришлось в 1/16 финала Кубка Украины в середине отчетной недели пришлось играть более 90 отведенных на противостояние с Горняк-Спортом минут. До пенальти дело в той игре так и не дошло (5:3), что позволило СК не прилагать дополнительные психологические усилия. Ворскла спокойно разобралась в экспериментальном составе с ПФК Львовом (2:0), чем просто продлила успешную серию на старте сезона.

Однако что-то пошло не так у подопечных Юрия Максимова с самого старта поединка на "Днепр-Арене". И, казалось бы, нет в стартовом составе лишь одного Руслана Степанюка, от привычных 11-ти футболистов Ворсклы, а связи в передней линии были нарушены полностью. Днепр-1 этим моментом легко воспользовался, уже в завершении первой четверти игрового часа удачно завершив вбрасывание из-за боковой на левом фланге. У Альюна не было возможности разорваться между Довбиком и Назаренко после подачи Когута, и полузащитник на дальнем углу вратарской замкнул передачу партнера.

Отходила от стартового шока полтавская команда очень долго. Первые зародыши комбинационной игры на чужой половине поля у Ворсклы начали появляться лишь перед перерывом, когда Кане наконец-то удалось включиться в игру. Если взять общий план первого тайма, то уже первое серьезное включение в позиционную атаку от Ибрагима завершилось голом его команды. Предварительный пас в правый фланг штрафной он отдал на Пердуту, а Игорь успешно подал в центральную зону на Кулача. Владислав забил головой третий гол за отчетную неделю.

Максимову и его команде нужна победа в этой игре — так хотелось верить во время выхода Дмитрия Щербака вторым нападающим после перерыва. И да, Ворскла начала играть намного агрессивнее в атаке. После нервного эпизода с не назначенным за игру рукой Дубинчака пенальти в начале тайма, полтавчане продолжили нагнетать обстановку на чужой половине. Ключевой эпизод в данной ситуации — вынужденная замена уставшего и уже присевшего на желтую Игнатенко, после которой последовало перестроение Днепра-1 в линии полузащиты. Этим и воспользовался Кане в своем рывке через опорную зону с завершающим ударом с левого фланга штрафной под дальнюю штангу.

Казалось бы, методически чистая победа над оппонентом от Максимова, но на в последние 15 минут основного времени нельзя было найти зерна здравого рассудка. Цуриков за минуту получил две желтые (вторая — под серьезным вопросом), оставив свою команду в меньшинстве. Арбитр Юрий Иванов сам загнал себя в тупик этим эпизодом, ведь за аналогичный "мягкий" фол со стороны Скляра несколькими минутами позже был вынужден уровнять составы.

Но главным неудачником вечера стал Ибрагим Кане. Малийца запинали соперники в концовке матча, и он, что называется, "слетел с катушек". Фол против Кравченко, фол против Дубинчака — матч для него окончен. А Днепр-1 со штрафного, который заработал Владислав, оформил взятие ворот Сергей Кравченко, завершив смещение с левого фланга в зону перед штрафной ударом в неприкрытый левый нижний угол. Очки полтавчанами потеряны на ровном месте. И большой вопрос — не было ли это психологическим надломом для них?

В следующем туре днепровский Днепр-1 вновь сыграет на своей арене, но уже против черниговской Десны, а полтавскую Ворсклу ожидает визит в столицу Украины, где коллектив Максимова будет противостоять донецкому Олимпику. Однако эти матчи нас ждут уже после паузы на матчи национальных сборных.



Днепр-1 — Ворскла 2:2

Голы: Назаренко, 14, Булеца, 90+5 — Кулач, 42, Кане, 66



Днепр-1: Сарнавский — Тейлор (Сваток, 54), Адамюк, Дуглас, Дубинчак — Игнатенко (Булеца, 61), Батагов (Ди Франко, 78) — Назаренко, Когут (Кравченко, 77), Цуриков — Довбик.



Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46, Васин, 90+1) — Кулач (Опанасенко, 86).



Предупреждения: Когут, Игнатенко, Дуглас, Цуриков, Назаренко — Кулач, Скляр, Якубу, Кане



На 74-й минуте удален Андрей Цуриков (Днепр-1) (повторное предупреждение).

На 81-й минуте удален Александр Скляр (Ворскла) (повторное предупреждение).