Украина

Встреча с днепрянами стала юбилейной для капитана полтавчан.

Ворскла сыграла вничью с Днепром-1 в матче пятого тура украинской Премьер-лиги.

Капитан Владимир Чеснаков вышел в стартовом составе полтавского клуба и провел на поле все 90 минут. Для украинского центрбека этот матч стал 300-м в рамках УПЛ.

Чеснаков является воспитанником Ворсклы и выступает в первой команде с 2007 года. В новом сезоне 32-летний игрок провел 5 поединков в футболке "зелено-белых".

Рекордсменом по количеству матчей в чемпионате Украины остается экс-голкипер Динамо Александр Шовковский, у которого в активе 426 поединков.