Нынешний главный тренер Ворсклы продолжит работать с командой до лета 2022 года.
Юрий Максимов, фото ФК Ворскла
01 октября 2020, 18:25
Рувоводство Ворсклы и Юрий Максимов приняли решение продолжить сотрудничество — сообщил официальный сайт клуба.
Новый контракт главного тренера полтавчан рассчитан до конца мая 2022 года.
Максимов возглавил Ворсклу в ноябре 2019 года и смог вывести команду в финал Кубка Украины и сохранить прописку в Премьер-лиге.
В нынешнем сезоне Ворскла после четырех туров чемпионата делит с Динамо первое-второе места.