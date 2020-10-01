Украина

Нынешний главный тренер Ворсклы продолжит работать с командой до лета 2022 года.

Рувоводство Ворсклы и Юрий Максимов приняли решение продолжить сотрудничество — сообщил официальный сайт клуба.

Новый контракт главного тренера полтавчан рассчитан до конца мая 2022 года.

Максимов возглавил Ворсклу в ноябре 2019 года и смог вывести команду в финал Кубка Украины и сохранить прописку в Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Ворскла после четырех туров чемпионата делит с Динамо первое-второе места.