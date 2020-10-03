Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Днепр-1 — Ворскла, СК Днепр-1
03 октября 2020, 17:15
В матче 5-го тура УПЛ Днепр-1 и Ворскла сыграли вничью со счетом 2:2. В составе хозяев голами отличились Александр Назаренко и Сергей Булеца, а у полтавчан забивали Владислав Кулач и Ибрагим Кане.
Стоит отметить, что обе команды завершали поединок в меньшинстве после удалений Цурикова, Скляра и Кане.
Днепр-1 — Ворскла 2:2
Голы: Назаренко, 14, Булеца, 90+5 — Кулач, 42, Кане, 66.
Днепр-1: Сарнавский — Тейлор (Сваток, 54), Адамюк, Дуглас, Дубинчак — Игнатенко (Булеца, 61), Батагов (Ди Франко, 78) — Назаренко, Когут (Кравченко, 77), Цуриков — Довбик.
Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46, Васин, 90+1) — Кулач (Опанасенко, 86).
Предупреждения: Когут, Игнатенко, Дуглас, Цуриков, Назаренко — Кулач, Скляр, Якубу, Кане
Удаления: Цуриков, 74 – Скляр, 81, Кане, 90+4.