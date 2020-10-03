Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 5-го тура УПЛ Днепр-1 и Ворскла сыграли вничью со счетом 2:2. В составе хозяев голами отличились Александр Назаренко и Сергей Булеца, а у полтавчан забивали Владислав Кулач и Ибрагим Кане.

Стоит отметить, что обе команды завершали поединок в меньшинстве после удалений Цурикова, Скляра и Кане.



Днепр-1 — Ворскла 2:2

Голы: Назаренко, 14, Булеца, 90+5 — Кулач, 42, Кане, 66.

Днепр-1: Сарнавский — Тейлор (Сваток, 54), Адамюк, Дуглас, Дубинчак — Игнатенко (Булеца, 61), Батагов (Ди Франко, 78) — Назаренко, Когут (Кравченко, 77), Цуриков — Довбик.

Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46, Васин, 90+1) — Кулач (Опанасенко, 86).

Предупреждения: Когут, Игнатенко, Дуглас, Цуриков, Назаренко — Кулач, Скляр, Якубу, Кане

Удаления: Цуриков, 74 – Скляр, 81, Кане, 90+4.