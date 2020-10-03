Украина

Даже удаление у соперников в первом тайме не смогло помочь коллективу Георгия Цецадзе набрать первые три очка в сезоне (0:0).

Противостояния в рамках пятого тура Украинской Премьер-лиги получили свое развитие достаточно заманчивой вывеской — "львовское дерби" на "Арене Львов". Вот только не особо следящих за реалиями украинского футбола под ней ожидала достаточно неожиданная пара команд — свой первый в истории принципиальный поединок с официальным статусом в этот вечер проводили Рух и ПФК Львов. Вместе с этим, коллективы Ивана Федыка и Георгия Цецадзе выступали в качестве двух худших команд в турнирной таблице на момент начала тура, однако на важность дерби в пределах одного города с 764-летней историей это никак на влияло.

Игру прошлого тура "золотые львы" хотели забыть как можно быстрее. Получить еще в первом тайме пять голов от луганской Зари в отсутствии главного тренера на поединке было серьезным ударом, однако на дерби Цецадзе уже вовсю руководил своими подопечными из технической зоны. Руху тоже пришлось дважды пережить поражения от черниговской Десны за четыре календарных дня, с отличием лишь в числе пропущенных голов (3 в чемпионате против 2 в Кубке Украины), что разительно отличалось от успешной игры дебютанта в перенесенном матче против донецкого Шахтера (1:1).

Первый тайм принципиальной встречи прошел в обоюдоострой борьбе на каждом фрагменте поля. Игроки выдерживали при этом лишь спортивную линию, не позволяя себя пуститься в "грязные" фолы, за что им только можно выразить благодарность — игра смотрелась без разрывов и необязательных судейских свистков. Номинальные гости нагнетали в стартовую и заключительную четверти игрового часа до перерыва, в то время как соперники оставили за собой промежуток времени между ними.

И надо сказать, что у ПФК Львов в атаке дела обстояли куда лучше. Полузащитник Кошман измотал опорную зону и центр защиты соперников настолько, что они попросту не сумели справиться в ситуации с простым рывок Казлаускаса под передачу из глубины поля. Парамонов толкнул форварда в спину — решение было за арбитром, однако Дмитрий Кутаков превзошел все ожидания, и показал защитнику хозяев прямую красную карточку, хотя и Бандура успевал сыграть на выходе, и Дуць бежал параллельным курсом.

Численное большинство "золотые львы" реализовать до перерыва не успели — Рух грамотно перестроился в изменившихся условиях, но уход на ступень ниже в оборону подрывал их шансы на возможную удачную фланговую атаку, коих в первом тайме коллектив Федыка успел построить порядком. Вот только за чередой навесов в штрафную, ударов по воротам следовало не так уж и много. На второй тайм Цецадзе сразу же бросил в бой атакующего Ярослава Богунова, что означало лишь одно — коллектив гостей намеревался во что бы то ни стало добыть свои первые три очка в сезоне.

Полузащитник и правда внес оживление в ситуацию на футбольном поле, но придумать что-то с помощью его активности партнеры оказались неспособны. Игра расслоилась на промежутки, в результате чего после перерыва нас ожидали не такая уж и острая четверть часа, после чего последовал взрыв эмоций в штрафной хозяев, спровоцированный справедливой отмена гола Ныча из-за офсайда в момент игры на добивании неуверенной попытки Бандуры парировать дальний удар Климчука. И уже под занавес поединка за атаку взялся Рух, но после нескольких неудачных подходов опустился в оборону, и чуть не пропустил в эпизоде с подачей углового с правого фланга, которую завершал удар того-таки Ныча. С чем, с чем, а с реализацией у нападающих ПФК Львов в этот вечер были большие проблемы. "Нули" в первом дерби между отчетными командами.

В следующем туре две львовские команды пройдут испытание грандами украинского футбола: Рух будет на своем поле принимать киевское Динамо, а ПФК Львов в Киеве сыграет с донецким Шахтером. Однако об этих матчах команды будут думать только по завершению поединков национальных сборных.



Рух — ПФК Львов 0:0



Рух: Бандура — Федорчук, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер — Мысык (Б. Бойчук, 59), Кухарук (Стаменкович, 38), Мартынюк, Климчук (Русин, 81) — Кухаревич (Кондраков, 60).



ПФК Львов: Костик — Челич, Кравчук, Михоуби — Грисьо (Богунов, 46), Айнсалу, Шина, Клименчук — Кошман (Сабино, 90+2) — Казлаускас, Филипе (Ныч, 65).



Предупреждения: Мысык, Дуць — Грисьо.

На 33-й минуте удален Вадим Парамонов (Рух) (грубое нарушение).