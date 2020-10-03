Украина

Главный тренер полтавчан прокомментировал игру против команды Йовичевича.

Ворскла в рамках поединка пятого тура гостила у Днепра-1 и в напряженном матче упустила победу на заключительных минутах. Главный тренер полтавчан Юрий Максимов взял вину за результат на себя.

"Игра, кажется, давалась, и мы выигрывали 2:1. На одного игрока было больше. Где-то опыта не хватает, чтобы контролировать игру в дальнейшем, и сразу опустились в оборону. Не успели произвести замену: где-то полминуты не хватило, чтобы заменить Скляра. То же произошло с Кане. Если бы провели замену, возможно, добились результата. Могу взять вину на себя, потому что не успел вовремя заменить одного и второго.

Удаление много желтых карточек? Это футбол, эмоции, борьба. Это нормальное явление", — приводит слова Максимова официальный сайт днепрян.

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