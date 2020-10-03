Украина

Подопечным Сергея Лавриненко не удалось одержать первую победу в УПЛ (1:1).

В заключительном матче игрового дня в УПЛ встречались новички высшего дивизиона – петровский Ингулец принимал Минай. Дебют поединка проходил под диктовку гостей, сразу же забравших мяч под свой контроль. Кожанов мог забить быстрый гол, пробив в ближний угол, но Крынский справился с его ударом. Затем хозяева на некоторое время забрали мяч под свой контроль, ничего не создали впереди, после чего отдали инициативу сопернику. Подопечные Василия Кобина воспользовались этим сполна, заработав пенальти. Нуриев подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1.

Поведя в счете, Минай продолжил идти в атаку, а петровцы долго не могли прийти в себя. Со временем они все же оправились, забрав мяч себе. Они провели несколько атак кряду, но давление на ворота Поповича не оказывали. Гости же время от времени проводили контратаки с завершающими ударами по воротам, но они не несли реальной угрозы для Крынского.

Со временем игровое преимущество Ингульца стало все более ощутимым. Минай уже не так легко сдерживал атаки соперника, в итоге привезя пенальти в свои ворота. Впоследствии Сичинава не оставил шансов Поповичу – 1:1. После этого подопечные Сергея Лавриненко продолжили контролировать мяч в надежде дожать соперника, но опасных моментов не создавали. Под занавес первой 45-минутки гости перехватили инициативу и нанесли несколько ударов по воротам, но они не были опасными. Команды отправились на перерыв при равном счете.

После возобновления игры хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, перебравшись на чужую половину поля. У них была возможность забить быстрый гол после розыгрыша углового, но удар Павлова оказался крайне неудачным. Вскоре после этого шансы Ингульца на победу стали значительно выше ввиду удаления Пиняшко, получившего вторую желтую карточку. Оставшись вдесятером, подопечные Кобина не отчаялись и вскоре едва не забили второй гол. Сичинава едва не срезал мяч в свои ворота после подачи углового, но он все же разминулся со створом.

Уже через минуту Ника был обязан забивать гол в чужие ворота, но пробил прямо в голову Поповичу, от которой мяч ушел на угловой. После его подачи снова пробивап Сичинава, но этот удар уже не был опасным. Подопечные Лавриненко продолжали атаковать большими силами, рассчитывая дожать соперника. Главный тренер хозяев произвел три замены, которые должны были усилить атаку. Но после выхода запасных игроков на поле в эпицентре внимания были не они, а вышедшие с первых минут исполнители. Игроки Ингульца отчаянно пытались забить, пробивая по воротам с разных дистанций, но их удары оказывались неточными.

В одном из эпизодов у Мишуренко был шикарный шанс вывести свою команду вперед. Нападающий пробил мимо вышедшего из ворот Поповича, но ему на подстраховку пришел Маткобожик, который вынес мяч подальше. До окончания поединка хозяева заработали несколько стандартных положений, которые могли помочь им забить, но ни одна из подач не привела к удару по воротам. В компенсированное время Минай мог неожиданно вырвать победу благодаря заработанному опасному штрафному. Но Сакиву не удалось забить прямым ударом. Таким образом, Ингулец не смог дожать играющего вдесятером соперника, уже в четвертый раз сыграв вничью.

Ингулец — Минай 1:1

Голы: Сичинава, 35 (с пенальти) — Нуриев, 9 (с пенальти)

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Квасный — Лупашко (Мишуренко, 75), Кучеренко — Козак (Щедрый, 66), Запорожец, Коваленко (Мкомола, 65) — Сичинава

Минай: Попович — Маембэ, Меличенко, Маткобожик, Сакив — Матич — Нуриев (Голодюк, 90+2), Кожанов (Снижко, 60), Ткачук, Пиняшко — Шиндер (Ахмедзаде, 67)

Предупреждения: Козак, Коваленко, Лупашко, Ковалев — Попович, Пиняшко, Маткобожик, Ахмедзаде

Удаление: Пиняшко, 57 (повторное предупреждение)