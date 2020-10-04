Украина

Главный тренер днепрян дал комментарий после игры с командой Максимова.

Днепр-1 в поединке пятого тура вырвал один балл в компенсированное время против Ворсклы. Игор Йовичевич остался доволен игрой своей команды.

"В первую очередь, футбол — это игра, эмоции. Мы играем для болельщиков. Хотели им подарить хорошую игру. Не только результат, а игру — чтобы они увидели, что команда играет для болельщиков. Учитывая сегодняшний футбол, считаю, что мы на правильном пути.

Ворскла не случайно вверху турнирной таблицы, но первый тайм был чисто нашим. Должны были тогда решать судьбу матча. То, что нам забили гол, психологически повлияло. Второй тайм тоже понравился структурой игры. Мы имели свои моменты, имели ритм, чтобы отвечать на их вертикальную игру. Должны были забивать, но пропустили. Боролись до конца, и, что очень меня радует как тренера, команда не теряла структуру и ответственность.

Были изменения по ходу матча как у нас, так и у них, давили, накрывали. 120 минут в кубковом матче должны повлиять, но у команды были такие эмоции, что они бежали друг за друга. Команда росла с минуты к минуте, и тот гол — награда для команды", — приводит слова Йовичевича официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 — Ворскла.