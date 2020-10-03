Украина

Зрители смогут поддержать украинские команды в поединках под эгидой УЕФА.

Киевский городской совет разрешил присутствие болельщиков на матчах с участием национальной и молодежной сборных Украины, сообщает официальный портал организации.

"Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

09.10.2020 – Киев, стадион Оболонь Арена, матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10.10.2020 – Киев, НСК Олимпийский, матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13.10.2020 — Киев, НСК Олимпийский – матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании", – говорится в заявлении Киевского горсовета.

Ранее информацию о том, что матчи сборной и украинских клубов в еврокубках пройдут со зрителями подтвердил президент УАФ Андрей Павелко.