Зрители смогут поддержать украинские команды в поединках под эгидой УЕФА.
Сборная Украины, фото: УАФ
03 октября 2020, 16:50
Киевский городской совет разрешил присутствие болельщиков на матчах с участием национальной и молодежной сборных Украины, сообщает официальный портал организации.
"Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.
При условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:
09.10.2020 – Киев, стадион Оболонь Арена, матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
10.10.2020 – Киев, НСК Олимпийский, матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
13.10.2020 — Киев, НСК Олимпийский – матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании", – говорится в заявлении Киевского горсовета.
Ранее информацию о том, что матчи сборной и украинских клубов в еврокубках пройдут со зрителями подтвердил президент УАФ Андрей Павелко.