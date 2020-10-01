Лига наций

Центральный защитник сможет дебютировать за национальную команду.

Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины защитника Динамо Илью Забарного, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Для 18-летнего футболиста этот вызов стал дебютным в карьере.

Сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.

Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко вызвал Зубкова вместо травмированного Зинченко.