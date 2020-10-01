Центральный защитник сможет дебютировать за национальную команду.
фото УАФ
01 октября 2020, 18:29
Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины защитника Динамо Илью Забарного, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Для 18-летнего футболиста этот вызов стал дебютным в карьере.
Сборная Украины проведет товарищескую встречу с Францией 7 октября в Париже, а уже на следующий день "желто-синие" вернутся в Киев, где будут готовиться к двум поединкам Лиги наций.
Со сборной Германии украинцы встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба матча пройдут на НСК Олимпийский.
Напомним, что ранее Андрей Шевченко вызвал Зубкова вместо травмированного Зинченко.