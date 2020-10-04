Украина

Дончане пропустили два мяча в большинстве, , но это не помешало им обыграть Александрию (3:2).

В первом матче игрового дня в УПЛ донецкий Олимпик принимал Александрию, которая испытывает ощутимые проблемы с большим количеством травмированных игроков. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, но не угрожали воротам соперника. Александрийцы на некоторое время перехватили инициативу, но ничего не создали у чужих ворот, вернув мяч сопернику. На 8-й минуте дончанам удалось реализовать первый же опасный момент. Шахаб воспользовался отскоком мяча после удара Бенито и расстрелял ворота Панькива – 1:0. Поведя в счете, подопечные Игоря Климовского не остановились на достигнутом, продолжив контролировать ход игры.

Немного позднее хозяева могли забить после подачи со штрафного, но удар по воротам так и не последовал. У Тейшейры был отличный шанс забить с игры – Максим перебросил мяч через Панькива, но Бабогло успел добежать до ворот и спас свою команду. Через несколько минут забить могли уже гости. Ситало обыграл нескольких оппонентов на замахе и пробил по воротам из убойной позиции, но не попал в створ. После этого дончане снова пошли в активное наступление и забили второй гол – Бабогло срезал мяч в свои ворота после подачи углового – 2:0.

После второго забитого гола Олимпик продолжил атаковать, оказывая давление на чужую штрафную. Бенито едва не забил, пробив в касание после паса Тейшейры, но его удару немного не хватило точности. Александрийцы ответили на это ударом Ситало головой, после которого мяч пролетел чуть выше перекладины. Помимо этого, несколько раз пробивал из-за пределов штрафной Устименко, но его удары были неточными.

Ближе к окончанию первого тайма хозяева снова забили, доведя счет до разгромного. Главный арбитр назначил пенальти за попадание мяч в руку Бабогло, после чего Зотько уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. В компенсированное время дела Александрии стали еще хуже. Банада получил прямую красную карточку за грубую игру против Политыло, оставив свою команду в численном меньшинстве. Таким образом, гостям предстояло сыграть еще целый тайм вдесятером.

После возобновления игры хозяева ожидаемо забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Но им не удавалось оказывать давление на ворота Панькива, все ограничивалось лишь контролем мяча. А вот александрийцы могли забить усилиями Задераки, но Максим пробил прямо в руки Кичаку. Через несколько минут у хозяев таки появилась реальная забить, но Завийский не смог как следует попасть по мячу после прострела Чогадзе, покатив мяч в руки Панькиву. После этого дончане имели возможность забить после подачи с углового, но удар по воротам не последовал.

На 62-й минуте подопечные Шарана неожиданно отыграли один мяч. Кичак потащил удар Задераки, а Ситало успешно сыграл на добивании — 3:1. Уже через две минуты Бабогло мог забить и в чужие ворота, но не попал в створ, пробив головой. Далее команды по очереди владели инициативу, отдавая мяч друг другу, но опасных моментов не создавали. В одном из эпизодов у Третьякова был отличный шанс забить прямым ударом со штрафного, но Максим пробил крайне неудачно.

Со временем подопечные Климовского, снова забрали мяч себе, перебравшись на чужую половину поля. Они проводили атаку за атакой и часто загружали мяч в штрафную, но ударов по воротам дело не доходило. Все попытки хозяева забить еще раз были тщетны, а вот Александрия сумела это сделать. Уже в компенсированное время Задерака заработал пенальти, который впоследствии уверенно реализовал Гречишкин — 3:2. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, зафиксировавший минимальную победу Олимпика. Александрия сумела отыграть два мяча, играя в численном меньшинстве, но этого оказалось недостаточно для спасения. Данный результат позволил команде Климовского хотя бы на время подняться на третье место.

Олимпик - Александрия 3:2

Голы: Шахаб, 8, Бабогло, 25 (в свои ворота), Зотько, 44 (с пенальти) — Ситало, 62, Гречишкин, 90+3 (с пенальти)

Олимпик: Кичак — Пасич (Ксенз, 55), Зотько (Гришко, 67), Снурницын, Лебеденко — Завийский (Романовский, 86), Бабенко, Политыло — Бенито, Шахаб (Чогадзе, 55), Тейшейра (Каргбо, 67)

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Гречишкин, Стецьков — Лучкевич (Задерака, 34), Банада, Довгий, Третьяков (Янчак, 86) — Ситало (Безбородько, 81), Устименко (Мишенко, 46)

Предупреждения: Политыло, Тейшейра, Снурницын — Бабогло, Гречишкин

Удаление: Банада, 45+1 (грубая игра)