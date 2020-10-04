Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 5-го тура УПЛ Олимпик одержал победу над Александрией со счетом 3:2. Хозяева забили три гола еще в первом тайме, александрийцы попытались спасти игру, но смогли лишь сократить разрыв в счете.



Олимпик – Александрия 3:2

Голы: Шахаб, 8, Бабогло, 25 (в свои ворота), Зотько, 44 (с пенальти) — Ситало, 62, Гречишкин, 90+3 (с пенальти).

Олимпик: Кичак — Пасич (Ксенз, 55), Зотько (Гришко, 67), Снурницын, Лебеденко — Завийский (Романовский, 86), Бабенко, Политыло — Бенито, Шахаб (Чогадзе, 55), Тейшейра (Каргбо, 67).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Гречишкин, Стецьков — Лучкевич (Задерака, 34), Банада, Довгий, Третьяков (Янчак, 86) — Ситало (Безбородько, 81), Устименко (Мишенко, 46).

Предупреждения: Политыло, Тейшейра, Снурницын — Бабогло, Гречишкин.

Удаление: Банада, 45+1 (грубая игра).