Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение от Олимпика.

Владимир Шаран считает, что в матче пятого тура чемпионата Украины против Олимпика Александрия стала жертвой обстоятельств.

"Начну с того, что после кубкового матча в команде появился какой-то вирус, — цитирует тренера Александрии официальный сайт Олимпика. — Мы сдали тесты — у всех они были отрицательные, но Дубра, Ковалец, Мишенко, Довгий были с температурой... Лучкевич попросил замену, потому что просто не мог дышать. По приезду будем снова сдавать тесты".

"У нас на скамейке запасных были только молодые футболисты. Я даже не говорю о тех, кто был травмирован раньше: Гордиенко, Бухал, Шастал, Безбородько... Даже со всеми этими проблемами мы ехали в Киев, желая достичь положительного результата".

"Бывают такие матчи, когда залетают нелепые мячи: один после рикошета, второй — от своего же игрока, пенальти, которого не было... Арбитр извинился после игры, сказал, что видел эпизод иначе. Ну, ничего, бывает".

После пяти туров Александрия, набрав 6 очков, занимает восьмое место.