Украина

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский прокомментировал победу над Александрией.

Игорь Климовский считает победу Олимпика над Александрией в пятом туре чемпионата Украины заслуженной.

"Победа есть победа, – цитирует главного тренера Олимпика официальный сайт клуба. – Мы добыли три очень важных очка. Считаю, что мы полностью переиграли соперника. Но странно, что когда у соперника кого-то удаляют, мы расслабляемся. Буду говорить об этом с ребятами".

"Мы разобрали соперника, изучили, как играет Александрия, и нам удалось воплотить все задуманное".

"Судейство? Все мячи, что мы забили — абсолютно чистые, удаление — тоже по делу. Не понимаю, какие претензии могут быть к арбитру? Сочувствую команде-сопернице в связи с их ситуацией с заболевшими игроками, но от нас это никак не зависит. Сегодня мы были сильнее Александрии".

После пяти туров Колос набрал 10 очков и поднялся на третье место, отставая от Динамо и Ворсклы на 1 очко.