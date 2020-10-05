Украина

Руководство киевского Динамо отправило официальное письмо городскому голове Киева Виталию Кличко, в котором идется речь о возможность проведения домашних поединков "бело-синих" со зрителями на трибунах.

Киевляне попросили городского голову столицы Украины допустить болельщиков на стадион НСК Олимпийский во время проведения матчей.

"Уважаемый Виталий Владимирович!

Динамо (Киев) выражает вам свое уважение и благодарность за поддержку и развитие футбола на территории города, содействие приумножению многолетней футбольной славы Динамо на отечественных и европейских спортивных аренах.

Как известно из официальных источников местной власти, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% количества зрителей.

Однако, на сегодняшний день продолжает действовать решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в г. Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.

Учитывая указанный факт, просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК Олимпийский во время матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Руководством и соответствующими службами ФК Динамо (Киев) в случае принятия положительного решения по данному вопросу будут выполнены все требования специального медицинского протокола МОЗ Украины, УАФ и УЕФА, с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей.

Надеемся на понимание и благодарим за сотрудничество", — сказано в официальном письме киевского Динамо городскому голове Киева Виталию Кличко.

Напомним, ранее представители ультрас Динамо White Boys Club высказали недовольство тем, что следующие три сезона Шахтер все свои домашние игры будет проводить в столице на НСК Олимпийский.