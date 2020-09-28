Украина

Болельщики киевской команды возмущены, что Шахтер все домашние игры будет проводить в столице.

Шахтер окончательно переехал в Киев — клуб заключил трехлетний контракт с НСК Олимпийский. Этому событию оказались крайне не рады ультрас Динамо.

"Пустив врага в дом, готовься все ему отдать". Именно с таким текстом появился баннер на нашем секторе после того, как Шахтер сыграл свой первый еврокубковый матч в Киеве на НСК Олимпийский. Но тогда Игорь Суркис с гордостью позволял играть донецкой / львовской / харьковской команде на стадионе и призвал всех киевлян их поддержать, рассказывая, что имеет эксклюзивные условия и без его великодушного согласия ни один клуб, кроме Динамо, играть там не будет.

Уже понятно, что этот сезон НСК Олимпийский будет домашней ареной не только для нашего Динамо, но и для Шахтера, а переезд офиса последних в Киев и будущее открытие здесь же магазина указывает на продолжительность такого соседства. Мы давно и четко показали свою позицию и выразили свое недовольство таким положением вещей на матче кротов с Лионом в Киеве, разместив на центральном секторе баннер с текстом: "Вам здесь не рады".

Но мы в очередной раз видим, что клубом руководят "профессионалы", которые сначала приглашают врага, а потом удивляются, что он все забрал. Мы ни в коем случае не говорим, что НСК Олимпийский – это собственность киевского Динамо, мы прекрасно осознаем, что это государственный объект, но сама ситуация доказывает в очередной раз, что слова и действия братьев Суркисов не стоят даже ломаного гроша", — гласит заявление ультрас Динамо на странице в Facebook.

Ранее Вадим Гунько выразил недовольство качеством газона на НСК Олимпийский.