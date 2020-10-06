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Украина готовится к матчу с Францией, УАФ
06 октября 2020, 12:08
Сборная Украины проведет выездную встречу с Францией в рамках подготовки к матчам Лиги наций.
Безоговорочным фаворитом этого поединка считаются хозяева поля. Так, компания Parimatch дает на победу французской команды коэффициент 1,23.
Шансы на победу подопечных Андрей Шевченко оцениваются в 14,5. Коэффициент на ничью составляет 6,5.
Матч Франция – Украина пройдет 7 октября на Стад де Франс и начнется в 22:10 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку перед спаррингом с Францией.