Украина

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Украина готовится к матчу с Францией, УАФ

Украина готовится к матчу с Францией, УАФ

Сборная Украины проведет выездную встречу с Францией в рамках подготовки к матчам Лиги наций.

Безоговорочным фаворитом этого поединка считаются хозяева поля. Так, компания Parimatch дает на победу французской команды коэффициент 1,23.

Шансы на победу подопечных Андрей Шевченко оцениваются в 14,5. Коэффициент на ничью составляет 6,5.

Матч Франция – Украина пройдет 7 октября на Стад де Франс и начнется в 22:10 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела первую тренировку перед спаррингом с Францией.