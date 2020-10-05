Лига наций

Украинская национальная команда начала подготовку к товарищескому матчу против Франции.

Из-за насыщенного графика матчей, сразу после прибытия в Париж сборная Украины приступила к работе — сообщил официальный сайт УАФ.

Главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, персонал сборной и игроки, выступающие в УПЛ, после прилета отправились в предместье французской столицы — Шантийи, где разместились в отеле Hyatt Regency.

Одновременно с украинской частью сборной в отель прибыла и итальянская – Руслан Малиновский и тренеры Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Андреа Аззалин.

После поселения команда отправилась на обед, во время которого к ней присоединилась многочисленная "бельгийская диаспора" и жители Мадрида Андрей Лунин и Педро Харо. Чуть позже прибыли Андрей Ярмоленко, Игорь Харатин, Александр Зубков и Евгений Чеберко. Последним к коллективу присоединился Роман Безус, которого главный тренер довызвал лишь сегодня утром.

В сборной соблюдается жесточайший карантин, чтобы не усугубить положение команды, и без того пострадавшей от COVID-19. Снимать маски разрешается только в своих гостиничных номерах, во время приема пищи и тренировки. Все игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах, а также довызванные Конопля, Панькив и Шепелев сдали тесты на коронавирус.

Первая тренировка сборной проходила под осенним дождем на местом Стад де Бургонь, где играет местная регбийная команда. Задачей первого интенсивного занятия было выравнивание функционального состояния игроков.

На вторник, 6 октября, у сборной запланирована тренировка и предматчевая пресс-конференция, в которой примут участие Андрей Шевченко и один из игроков.

Напомним, матч Франция – Украина пройдет седьмого октября на Стад де Франс в 22:10 по киевскому времени. На

будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.