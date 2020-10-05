Украина

Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в УПЛ.

Заря оформила аренду нападающего Фенербахче Аллахьяра Сайядманеша и внесла его в заявку на сезон-2020/21 — сообщил официальный сайт УПЛ.

Согласно информации в турецких СМИ, 19-летний иранец отправился в Зарю в бесплатную аренду сроком на полтора года с возможностью выкупа за 3,5 миллиона евро.

Сайядманеш — центральный нападающий, который при необходимости может действовать на позиции правого или левого вингера.

Начинал карьеру в иранском Эстеглале, а летом 2019 года присоединился к Фенербахче. За первую команду "канареек" провел 3 матча, после чего отправился в аренду в Истанбулспор (11 матчей, 1 гол).

Сыграл 1 матч за национальную сборную Ирана (1 гол).