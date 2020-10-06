Украина

Румынский полузащитник проведет этот сезон в Киеве.

Опорный полузащитник Брайтона Тудор Белуцэ перешел в Динамо на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт киевского клуба.

Арендное соглашение по Тудору рассчитано до конца сезона-2020/21. В Киеве он будет играть под шестым номером. О том, будет ли у Динамо право выкупа игрока, не сообщается.

Также Динамо ранее объявило о подписании бразильского полузащитника Клейтона и внесло в заявку на сезон в УПЛ 30-летнего Дениса Гармаша.