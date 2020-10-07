Украина

Вратарь поддержал партнеров по команде перед поединками.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов обратился со словами поддержки к своим партнерам по сборной Украины накануне товарищеской встречи с Францией, а также последующих матчей с Германией и Испанией.

Опытный вратарь не смог прибыть в расположение национальной команды из-за положительного теста на коронавирус.

"Давай, Украина! Впереди важные матчи – покажите себя парни! Мы все одна команда, одна семья, сегодня я не с вами, но моя поддержка – с каждым из вас

Болеем вместе!" – написал Пятов на своей странице в Instagram.

Матч Франция – Украина состоится на Стад де Франс в среду, 7 сентября, и начнется в 22:10 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.