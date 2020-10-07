Украина

В английском клубе считают, что трансфер в Динамо пойдет на пользу молодому игроку.

Технический директор Брайтона Дэн Эшворт прокомментировал переход полузащитника Тудора Белуцэ в Динамо на правах аренды.

"Этот переход – хорошая возможность для Тудора и для всех сторон. Пробившись в состав сборной Румынии, он хочет регулярно играть в футбол на хорошем уровне. Благодаря этому трансферу у него появляется такая возможность – продолжать развитие в высшем дивизионе чемпионата Украины, а также, возможно, играть в Лиге чемпионов.

Как и в случае с другими нашими игроками в арендах, мы продолжим пристально следить за прогрессом Тудора и желаем ему всего лучшего в этом сезоне", – приводит слова Эшворта официальный сайт английского клуба.

Действующий контракт Белуцэ с Брайтоном рассчитан до июня 2022 года.